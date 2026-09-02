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02.09.2026 06:31:29
Cinda Real Estate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cinda Real Estate hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,220 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 848,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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