Cinda Real Estate: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cinda Real Estate hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 914,1 Millionen CNY – eine Minderung von 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 966,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at