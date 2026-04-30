Cinda Real Estate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cinda Real Estate hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Cinda Real Estate hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 434,7 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cinda Real Estate 518,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at