CINDA SECURITIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CINDA SECURITIES präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte CINDA SECURITIES einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,66 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at