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20.10.2026 06:31:29
CINDA SECURITIES präsentierte Quartalsergebnisse
CINDA SECURITIES hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1,22 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 26,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CINDA SECURITIES 1,66 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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