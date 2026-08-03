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03.08.2026 06:31:29
CINDA SECURITIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CINDA SECURITIES hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CINDA SECURITIES 0,250 CNY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CINDA SECURITIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,68 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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