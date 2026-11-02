Cinderson Tech (Suzhou) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cinderson Tech (Suzhou) A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 761,0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cinderson Tech (Suzhou) A einen Umsatz von 687,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at