Cinderson Tech (Suzhou) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cinderson Tech (Suzhou) A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent auf 683,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 655,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at