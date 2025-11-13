|
13.11.2025 06:31:28
Cindrella Hotels: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cindrella Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 23,4 Millionen INR gegenüber 19,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
