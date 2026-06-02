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02.06.2026 06:31:29
Cindrella Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cindrella Hotels hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,320 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 26,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 INR gegenüber 0,570 INR je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Cindrella Hotels im vergangenen Geschäftsjahr 106,04 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cindrella Hotels 93,91 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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