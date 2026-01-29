|
Cineline India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cineline India lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 672,1 Millionen INR – ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cineline India 633,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
