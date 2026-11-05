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05.11.2026 06:31:28
Cineline India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cineline India hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Cineline India 1,18 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cineline India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 706,9 Millionen INR im Vergleich zu 619,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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