Cineline India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cineline India veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,88 Prozent auf 592,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 452,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at