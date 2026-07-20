AMC Entertainment Aktie
WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000
|
20.07.2026 17:00:19
Cinema Operator AMC Entertainment Rides the Box Office Boom
This article Cinema Operator AMC Entertainment Rides the Box Office Boom originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Box
|
17.07.26
|‘The Odyssey’ leads the box office charge for a record 2026 (Financial Times)
|
25.05.26
|Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Why DS Smith’s global cardboard box merger fell apart (Financial Times)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)