Cinemark: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cinemark äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 0,400 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 857,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at