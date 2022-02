Cinemark hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cinemark präsentierte am 25.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Cinemark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 666,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 578,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,2 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,550 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinemark -5,250 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 120,08 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 686,31 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,747 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,44 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at