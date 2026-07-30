Cinemark Holdings Inc. Announces Climb In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Cinemark Holdings Inc. (CNK) reported a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $139.4 million, or $1.19 per share. This compares with $93.5 million, or $0.63 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 15.5% to $1,086.4 million from $940.5 million last year.

Cinemark Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $139.4 Mln. vs. $93.5 Mln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.63 last year. -Revenue: $1,086.4 Mln vs. $940.5 Mln last year.