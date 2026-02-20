Cinemark stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cinemark veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,330 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 776,3 Millionen USD, gegenüber 814,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,67 Prozent präsentiert.

Cinemark hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,06 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,12 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

