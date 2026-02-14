Cinemark Holdings Aktie
WKN DE: A0MK44 / ISIN: US17243V1026
|
14.02.2026 17:24:21
Cinemark Stock Down 21%, Yet New $7 Million Bet and $300 Million Buyback Signal Confidence
On February 13, 2026, Helix Partners Management LP disclosed a new position in Cinemark Holdings (NYSE:CNK), acquiring 300,000 shares in a trade estimated at $6.97 million.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Helix Partners Management LP added a new position in Cinemark Holdings, purchasing 300,000 shares. The estimated transaction value was $6.97 million.Cinemark Holdings is a leading motion picture exhibitor with a significant presence across the Americas. The company leverages its extensive theatre network and established market position to drive consistent revenue through both ticket and concession sales. Its scale and diversified geographic footprint provide competitive advantages in the entertainment industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cinemark Holdings Inc
|
04.11.25
|Ausblick: Cinemark legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cinemark stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)