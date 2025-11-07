Cinemark verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cinemark hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cinemark im vergangenen Quartal 857,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cinemark 921,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at