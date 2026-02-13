Cineplex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cineplex hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cineplex 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 334,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 362,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,580 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,590 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,28 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cineplex 1,33 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

