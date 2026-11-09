Cineplex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cineplex hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Cineplex im vergangenen Quartal 440,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cineplex 348,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at