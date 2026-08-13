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13.08.2026 06:31:29
Cineplex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cineplex hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cineplex 383,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 361,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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