Cineplex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cineplex hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cineplex ein EPS von -0,580 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 291,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 264,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at