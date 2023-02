Cineplex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cineplex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,160 CAD gegenüber -0,340 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 350,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 300,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,060 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -3,930 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,18 Prozent auf 1,27 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 656,67 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,610 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,31 Milliarden CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at