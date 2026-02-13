Cinerad Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cinerad Communications hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,44 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 421,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 818,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at