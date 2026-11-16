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WKN DE: A3EMDE / ISIN: US1724063086

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16.11.2026 12:01:05

Cineverse: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 13, 2026, Cineverse (NASDAQ:CNVS) announced that revenue doubled year over year to $26 million. The shift to enterprise technology services gives long-term investors a higher-margin, recurring revenue stream. Three things management said stand out.

Media companies face growing pressure to prepare film libraries for artificial intelligence tools and streaming platforms, but legacy manual operations can't keep pace. Cineverse uses its Matchpoint platform -- software that orchestrates content and advertising distribution -- to capture enterprise customers at software-grade operating margins.

Cineverse acquired 25-year North American media rights for the upcoming 13th film in the Jason Universe horror franchise, featuring iconic character Jason Voorhees. Management funds the theatrical release internally, without outside debt or equity financing, leveraging its Bloody Disgusting horror-brand ecosystem to minimize out-of-pocket marketing costs.

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