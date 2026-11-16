Cineverse legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cineverse hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach -0,310 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 26,0 Millionen USD gegenüber 12,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at