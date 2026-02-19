Cineverse öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cineverse hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 60,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at