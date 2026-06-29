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29.06.2026 06:31:29
Cineverse öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cineverse hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,80 Prozent auf 26,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Cineverse hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 65,73 Millionen USD, gegenüber 78,18 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,92 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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