Cineverse präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cineverse stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cineverse im vergangenen Quartal 12,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cineverse 12,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at