Cinevista: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cinevista äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cinevista im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 37,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at