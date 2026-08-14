Cinevista hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cinevista veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 46,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at