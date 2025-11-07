Cinevista legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cinevista hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cinevista in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18855,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,9 Millionen INR im Vergleich zu 0,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at