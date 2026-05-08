Cinevista präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cinevista präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 114,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 73,0 Millionen INR.

Auf der Umsatzseite hat Cinevista im vergangenen Geschäftsjahr 239,73 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 107,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cinevista 115,44 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at