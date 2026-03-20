Cingulate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cingulate hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,440 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cingulate ein EPS von -10,200 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at