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20.03.2026 06:31:28
Cingulate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cingulate hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,440 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cingulate ein EPS von -10,200 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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