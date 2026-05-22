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22.05.2026 06:31:29
Cinkarna Celje: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cinkarna Celje hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cinkarna Celje noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 50,4 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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