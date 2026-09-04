Cinkarna Celje gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cinkarna Celje lud am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 54,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cinkarna Celje 53,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at