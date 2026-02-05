Cinkarna Celje präsentierte Quartalsergebnisse

Cinkarna Celje hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cinkarna Celje noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cinkarna Celje mit einem Umsatz von insgesamt 40,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,92 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 2,37 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinkarna Celje 2,86 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 200,29 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 198,80 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at