Cinkarna Celje stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cinkarna Celje äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,890 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,41 Prozent auf 46,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53,2 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at