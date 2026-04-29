Cint Group (publ) Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cint Group (publ) Registered hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 403,5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 461,7 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at