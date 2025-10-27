Cint Group (publ) Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cint Group (publ) Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 484,9 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 374,9 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at