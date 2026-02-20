Cint Group (publ) Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cint Group (publ) Registered hat am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,47 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cint Group (publ) Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 454,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 521,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Cint Group (publ) Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,530 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,540 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,67 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,080 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 149,00 Millionen EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at