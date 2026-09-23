Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|
23.09.2026 14:59:00
Cintas Boosts FY27 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Cintas Corp. (CTAS) raised its earnings and revenue guidance for the full-year 2027.
For fiscal 2027, the company now projects earnings in a range of $5.45 to $5.54 per share on revenues between $12.15 billion and $12.27 billion.
The company noted that the guidance excludes expected impacts from the proposed UniFirst acquisition.
Previously, the company expects earnings in the range of $5.36 to $5.50 per share on revenues between $12.10 billion and $12.25 billion.
In Wednesday's pre-market trading, CTAS is trading on the Nasdaq at $193.00, down $5.80 or 2.92 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
Analysen zu Cintas Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|172,30
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.