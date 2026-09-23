Cintas Boosts FY27 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, Cintas Corp. (CTAS) raised its earnings and revenue guidance for the full-year 2027.

For fiscal 2027, the company now projects earnings in a range of $5.45 to $5.54 per share on revenues between $12.15 billion and $12.27 billion.

The company noted that the guidance excludes expected impacts from the proposed UniFirst acquisition.

Previously, the company expects earnings in the range of $5.36 to $5.50 per share on revenues between $12.10 billion and $12.25 billion.

In Wednesday's pre-market trading, CTAS is trading on the Nasdaq at $193.00, down $5.80 or 2.92 percent.

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