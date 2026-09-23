Cintas Corporation Q1 Income Advances

(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $551.71 million, or $1.36 per share. This compares with $491.14 million, or $1.20 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.9% to $3.014 billion from $2.718 billion last year.

Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $551.71 Mln. vs. $491.14 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.20 last year. -Revenue: $3.014 Bln vs. $2.718 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.45 To $ 5.54 Full year revenue guidance: $ 12.150 B To $ 12.270 B