Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|
23.09.2026 14:39:21
Cintas Corporation Q1 Income Advances
(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $551.71 million, or $1.36 per share. This compares with $491.14 million, or $1.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $3.014 billion from $2.718 billion last year.
Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $551.71 Mln. vs. $491.14 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.20 last year. -Revenue: $3.014 Bln vs. $2.718 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.45 To $ 5.54 Full year revenue guidance: $ 12.150 B To $ 12.270 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.
Analysen zu Cintas Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|172,30
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.