Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
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25.03.2026 13:40:42
Cintas Corporation Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $502.49 million, or $1.24 per share. This compares with $463.49 million, or $1.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $2.84 billion from $2.60 billion last year.
Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $502.49 Mln. vs. $463.49 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.13 last year. -Revenue: $2.84 Bln vs. $2.60 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.86 To $ 4.90 Full year revenue guidance: $ 11.21 B To $ 11.24 B
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