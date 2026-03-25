Cintas Corporation Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) released earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $502.49 million, or $1.24 per share. This compares with $463.49 million, or $1.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $2.84 billion from $2.60 billion last year.

Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $502.49 Mln. vs. $463.49 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.13 last year. -Revenue: $2.84 Bln vs. $2.60 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.86 To $ 4.90 Full year revenue guidance: $ 11.21 B To $ 11.24 B