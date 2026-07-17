17.07.2026 06:31:29

Cintas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cintas gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,91 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cintas einen Umsatz von 2,67 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD sowie einem Umsatz von 2,87 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

In Sachen EPS wurden 4,91 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cintas 4,40 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 11,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,90 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 11,23 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at

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