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24.09.2026 06:31:28
Cintas legte Quartalsergebnis vor
Cintas hat am 23.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,01 Milliarden USD – ein Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cintas 2,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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