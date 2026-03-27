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27.03.2026 06:31:29
Cintas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cintas hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,24 USD. Im letzten Jahr hatte Cintas einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cintas einen Umsatz von 2,61 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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