CION Investment Aktie

CION Investment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHW9 / ISIN: US17259U2042

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12.03.2026 14:01:51

CION Investment Corp Q4 Sales Decline

(RTTNews) - CION Investment Corp (CION) announced earnings for fourth quarter of $18.29 million

The company's bottom line totaled $18.29 million, or $0.35 per share. This compares with $18.68 million, or $0.35 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 11.3% to $31.07 million from $35.04 million last year.

CION Investment Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.29 Mln. vs. $18.68 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.35 last year. -Revenue: $31.07 Mln vs. $35.04 Mln last year.

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