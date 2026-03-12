CION Investment Corp Q4 Sales Decline

(RTTNews) - CION Investment Corp (CION) announced earnings for fourth quarter of $18.29 million

The company's bottom line totaled $18.29 million, or $0.35 per share. This compares with $18.68 million, or $0.35 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 11.3% to $31.07 million from $35.04 million last year.

CION Investment Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.29 Mln. vs. $18.68 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.35 last year. -Revenue: $31.07 Mln vs. $35.04 Mln last year.